CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DeltaForce_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1340
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador DeltaForce com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador DeltaForce.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. DeltaForce_HTF

Fig.1. DeltaForce_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18453

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

Indicador OscSAR_Histogram com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

i4_GoldenLionTrend_v3 i4_GoldenLionTrend_v3

indicador de intensidade de tendência usando os valores de dois canais de Bollinger.

VLT_TRADER VLT_TRADER

Sistema de negociação baseada na compactação da volatilidade.

XROC2_VG XROC2_VG

Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.