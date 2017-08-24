Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DeltaForce_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador DeltaForce com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador DeltaForce.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. DeltaForce_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18453
