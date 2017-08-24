Indicador DeltaForce com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador DeltaForce.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. DeltaForce_HTF