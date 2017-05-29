Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера.

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.