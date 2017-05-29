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DeltaForce_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DeltaForce с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DeltaForce.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. DeltaForce_HTF
OscSAR_Histogram_HTF
Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_NRTR_ATR_STOP
Торговая система на сигналах индикатора NRTR_ATR_STOP.
i4_GoldenLionTrend_v3
Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера.Quadruple Exponential Moving Average
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