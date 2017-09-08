コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DeltaForce_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
783
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つDeltaForceインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

インジケーターに正しい動作をさせるには、コンパイル済みの DeltaForce .mq5 インジケーターファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators. に配置します。

図1. DeltaForce_HTF

図1. DeltaForce_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18453

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ OscSAR_Histogram インジケーター。

i4_GoldenLionTrend_v3 i4_GoldenLionTrend_v3

2つのボリンジャーバンドチャネルを使用したトレンド強度インジケーター。

VLT_TRADER VLT_TRADER

トレーディングシステムは、ボラティリティの圧縮に基づいています

XROC2_VG XROC2_VG

1つのウィンドウで、2種類の任意の同じ型 (運動量を含む) とピリオドの ROC インジケーターをプロットします。