und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DeltaForce_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 796
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator DeltaForce mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators DeltaForce.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. DeltaForce_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18453
Der Indikator OscSAR_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.i4_GoldenLionTrend_v3
Der Indikator der Trendkraft mit der Verwendung der Werte von der Kanälen Bollingers.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Komprimierung der Volatilität gebaut wurdeXROC2_VG
Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.