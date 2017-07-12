und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i4_GoldenLionTrend_v3 - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: goldenlion@ukr.net
Der Indikator der Trendkraft mit der Verwendung der Werte von der Kanälen Bollingers. Der Preis-Überschritt der Grenzen des zweiten, großen Kanals färbt die Bars in hellen Farben. Der Preis-Überschritt der Grenzen des ersten, kleineren Kanals färbt die Bars in dunklen Farben. Bei der Anordnung des Preises innerhalb des kleineren Kanals gibt es keinen gefärbten Bars.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql5.com 28.01.2006 veröffentlicht
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18451
