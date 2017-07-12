CodeBaseKategorien
i4_GoldenLionTrend_v3 - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor: goldenlion@ukr.net

Der Indikator der Trendkraft mit der Verwendung der Werte von der Kanälen Bollingers. Der Preis-Überschritt der Grenzen des zweiten, großen Kanals färbt die Bars in hellen Farben. Der Preis-Überschritt der Grenzen des ersten, kleineren Kanals färbt die Bars in dunklen Farben. Bei der Anordnung des Preises innerhalb des kleineren Kanals gibt es keinen gefärbten Bars.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql5.com 28.01.2006 veröffentlicht

in Abb.1. Der Indikator i4_GoldenLionTrend_v3

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18451

Vertical line Vertical line

Der Indikator zeichnet, und dann versetzt die gezeichnete senkrechte Linie (OBJ_VLINE) auf die gegebene Zeit (Stunden und Minuten).

Exp_NRTR_ATR_STOP Exp_NRTR_ATR_STOP

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators NRTR_ATR_STOP erstellt wurde.

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

Der Indikator OscSAR_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Der Indikator DeltaForce mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.