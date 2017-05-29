Реальный автор: goldenlion@ukr.net

Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера. Выход цены за границы второго, большего канала окрашивает бары в яркие цвета. Выход цены за границы только первого, меньшего канала окрашивает бары в тёмные цвета. При расположении цены внутри меньшего канала окрашенных баров нет.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.01.2006

Рис.1. Индикатор i4_GoldenLionTrend_v3