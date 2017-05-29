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i4_GoldenLionTrend_v3 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: goldenlion@ukr.net
Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера. Выход цены за границы второго, большего канала окрашивает бары в яркие цвета. Выход цены за границы только первого, меньшего канала окрашивает бары в тёмные цвета. При расположении цены внутри меньшего канала окрашенных баров нет.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.01.2006
Рис.1. Индикатор i4_GoldenLionTrend_v3
Индикатор DeltaForce с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.OscSAR_Histogram_HTF
Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
Вариация с использованием фракталов.