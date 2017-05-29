CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i4_GoldenLionTrend_v3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2547
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: goldenlion@ukr.net

Индикатор силы тренда с использованием значений двух каналов Боллинджера. Выход цены за границы второго, большего канала окрашивает бары в яркие цвета. Выход цены за границы только первого, меньшего канала окрашивает бары в тёмные цвета. При расположении цены внутри меньшего канала окрашенных баров нет.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.01.2006

Рис.1. Индикатор i4_GoldenLionTrend_v3

Рис.1. Индикатор i4_GoldenLionTrend_v3

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Индикатор DeltaForce с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Quadruple Exponential Moving Average Quadruple Exponential Moving Average

Мувинг с четырехкратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.

LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Вариация с использованием фракталов.