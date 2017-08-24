Participe de nossa página de fãs
i4_GoldenLionTrend_v3 - indicador para MetaTrader 5
Autor real: goldenlion@ukr.net
indicador de intensidade de tendência usando os valores de dois canais de Bollinger. Quando o preço sair das bordas do segundo canal (maior), a cor das barras se tornam mais brilhantes. Quando o preço sair das bordas do primeiro canal (menor), a cor das barras se tornam mais brilhantes. Quando o preço está dentro do canal mais pequeno, não há barras coloridas.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.01.2006.
Fig.1. Indicador i4_GoldenLionTrend_v3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18451
