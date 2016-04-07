El indicador muestra la tendencia. Aquí tenemos un ejemplo del coloreo de las velas con cuatro colores en función de la fuerza.

i4 GoldenLionTrend v3



Dependiendo de la fuerza de la tendencia, colorea las velas en colores de diferente intensidad.

Se puede usar como ejemplo del código del coloreo de las velas con cuatro colores en función de la fuerza de la tendencia.