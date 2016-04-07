CodeBaseSecciones
i4 GoldenLionTrend v3 - indicador para MetaTrader 4

Golden Lion | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1410
Ranking:
(8)
Publicado:
El indicador muestra la tendencia. Aquí tenemos un ejemplo del coloreo de las velas con cuatro colores en función de la fuerza.

i4 GoldenLionTrend v3


Dependiendo de la fuerza de la tendencia, colorea las velas en colores de diferente intensidad.



Se puede usar como ejemplo del código del coloreo de las velas con cuatro colores en función de la fuerza de la tendencia.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8077

