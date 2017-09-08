コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i4_GoldenLionTrend_v3 - MetaTrader 5のためのインディケータ

著者: goldenlion@ukr.net

2つのボリンジャーバンドチャネルを使用したトレンド強度インジケーター。 2番目の (大きい) チャネルの境界を超えて価格が移動すると、バーの色が明るくなります。 最初の (小さい) チャネルの境界を超えて価格が移動すると、バーの色が暗くなります。 価格が小さいチャネルの中にあるとき、着色された棒がない。

もともとこのインジケーターは MQL4 で書かれており、最初に28.01.2006 のコードベースに公開されていました。

図1. 4_GoldenLionTrend_v3 インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18451

