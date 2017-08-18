请观看如何免费下载自动交易
i4_GoldenLionTrend_v3
真实作者: goldenlion@ukr.net
使用了两个布林带通道的趋势强弱指标。当价格移动超过了第二个(更大)通道的边界时，柱的颜色就会更亮，当价格移动超过了第一个(较小)通道的边界时，柱的颜色会变暗。当价格在较小通道之内时，没有彩色的柱。
本指标最初是使用 MQL4 语言实现并且首先于2006年1月28日发布在代码库中。
图 1. i4_GoldenLionTrend_v3 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18451
垂直线
本指标会画出一条垂直线 (OBJ_VLINE)，然后把它移动到制定的时间 (小时和分钟)。Exp_NRTR_ATR_STOP
本交易系统是基于 NRTR_ATR_STOP 指标信号的。
OscSAR_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 OscSAR_Histogram 指标。DeltaForce_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 DeltaForce 指标。