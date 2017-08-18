真实作者: goldenlion@ukr.net

使用了两个布林带通道的趋势强弱指标。当价格移动超过了第二个(更大)通道的边界时，柱的颜色就会更亮，当价格移动超过了第一个(较小)通道的边界时，柱的颜色会变暗。当价格在较小通道之内时，没有彩色的柱。

本指标最初是使用 MQL4 语言实现并且首先于2006年1月28日发布在代码库中。

图 1. i4_GoldenLionTrend_v3 指标