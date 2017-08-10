ZigZag 2 rayos

Indicador PercentageCrossover con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Experto Exp_PercentageCrossover basado en el cambio de color de la media móvil PercentageCrossover con posibilidad de fijar el diapasón temporal de comercio.

Indicador PercentageCrossoverChannel_System con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.