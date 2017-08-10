CodeBaseSecciones
ZigZag 2 rayos - indicador para MetaTrader 5

ZigZag_2_Line.mq5 (29.11 KB) ver
Al zigzag estándar se han añadido niveles de apoyo y resistencia.

ZigZag 2 rayos

Existe un desarrollo de un inciador análogo en la plataforma MQL4 https://www.mql5.com/es/code/8469, y también un desarrollo de ZigZag de MetaQuotes Software Corp https://www.mql5.com/es/code/56.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18319

