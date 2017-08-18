代码库部分
ZigZag 双射线 - MetaTrader 5脚本

Valeriy Medvedev
3561
(27)
标准的之字转向指标(zigzag)外加支撑和阻力水平。

ZigZag 双射线

以 MQL4 实现的相同指标在这里: https://www.mql5.com/zh/code/8469. MetaQuotes 软件公司提供的之字转向指标可以在https://www.mql5.com/zh/code/56下载。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18319

