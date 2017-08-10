Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AMA STL Color MetaTrader 5 - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
LeonLexx
Visualizaciones:
1175
Ranking:
-
Publicado:
Este indicador en el gráfico se representa en forma de línea bicolor.
- Si el valor actual del indicador está por debajo del anterior, el indicador colorea la línea de rojo;
- Si el valor actual del indicador está por encima del anterior, el indicador colorea la línea de azul;
Asimismo, en el indicador hay un filtro que permite suavizar el ruido del mercado.
Parámetros de entrada
- Range – periodo;
- Fast Period – EMA rápida;
- Slow Period – EMA lenta;
- Count Bars –número de barras en las que se representa el indicador;
- Filter – filtro que permite suavizar el ruido del mercado.
Esta versión del indicador es para MetaTrader 5 (la versión de MetaTrader 4 se encuentra aquí).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18317
