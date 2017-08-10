CodeBaseSecciones
AMA STL Color MetaTrader 5 - indicador para MetaTrader 5

LeonLexx
1175
(22)
Publicado:
AMA_STL_Color.mq5 (10.11 KB) ver
Este indicador en el gráfico se representa en forma de línea bicolor.

  • Si el valor actual del indicador está por debajo del anterior, el indicador colorea la línea de rojo;
  • Si el valor actual del indicador está por encima del anterior, el indicador colorea la línea de azul;

Asimismo, en el indicador hay un filtro que permite suavizar el ruido del mercado.


Parámetros de entrada

  • Range – periodo;
  • Fast Period – EMA rápida;
  • Slow Period – EMA lenta;
  • Count Bars –número de barras en las que se representa el indicador;
  • Filter – filtro que permite suavizar el ruido del mercado.

Esta versión del indicador es para MetaTrader 5 (la versión de MetaTrader 4 se encuentra aquí).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18317

