Este indicador en el gráfico se representa en forma de línea bicolor.

Si el valor actual del indicador está por debajo del anterior, el indicador colorea la línea de rojo;

Si el valor actual del indicador está por encima del anterior, el indicador colorea la línea de azul;

Asimismo, en el indicador hay un filtro que permite suavizar el ruido del mercado.





Parámetros de entrada

Range – periodo;

– periodo; Fast Period – EMA rápida;

– EMA rápida; Slow Period – EMA lenta;

– EMA lenta; Count Bars –número de barras en las que se representa el indicador;

–número de barras en las que se representa el indicador; Filter – filtro que permite suavizar el ruido del mercado.

Esta versión del indicador es para MetaTrader 5 (la versión de MetaTrader 4 se encuentra aquí).