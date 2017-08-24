CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag 2 feixes - indicador para MetaTrader 5

Valeriy Medvedev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3372
Avaliação:
(27)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Adicionados níveis de suporte e resistência ao ZigZag padrão.

ZigZag 2 feixes

Existe um indicador similar na plataforma MQL4 https://www.mql5.com/pt/code/8469, bem como um desenvolvimento do indicador ZigZag da MetaQuotes Software Corp https://www.mql5.com/pt/code/56.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18319

AMA STL Color MetaTrader 5 AMA STL Color MetaTrader 5

Indicador técnico Média Móvel Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA).

PercentageCrossover_HTF PercentageCrossover_HTF

Indicador PercentageCrossover com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

O expert Exp_PercentageCrossover baseia-se nas alterações de cor da MA PercentageCrossover com funcionalidade de fixação "hard-coded" de intervalo de tempo de negociação.

PercentageCrossoverChannel_System_HTF PercentageCrossoverChannel_System_HTF

Indicador PercentageCrossoverChannel_System com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.