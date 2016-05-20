CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ZigZag_ws_Chanel_R - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1572
Ranking:
(16)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Dois raios são adicionados ao indicador "ZigZag_ws_Chanel".



(No pedido do indicador GatGens está a ruptura dos níveis)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8469

Indicador del período H1 en M1 Indicador del período H1 en M1

Indicador del período H1 en M1.

VKW Bands modify VKW Bands modify

Indicador de picos. Muestra dónde hay que colocar las órdenes pendientes.

Turtle Channel Method (Donchain). Turtle Channel Method (Donchain).

Una de las variedades del canal de precios.

Trade Channel Trade Channel

El indicador dibuja los niveles de los Arcos de Fibonacci.