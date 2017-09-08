インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ PercentageCrossover インジケーター。

Exp_PercentageCrossover EAは、PercentageCrossover の色の変更に基づいており、厳格なトレード時間間隔を設定します。

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ PercentageCrossoverChannel_System インジケーター。