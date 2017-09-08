コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ジグザグ2線 - MetaTrader 5のためのインディケータ

標準ジグザグにサポートおよびレジスタンスレベルと補足した。

ジグザグ2線

MQL4 で実装されているのと同じインジケータは、ここで利用できます: https://www.mql5.com/en/code/8469MetaQuotes ソフトウェア Corpのジグザグは、 https://www.mql5.com/en/code/56でダウンロードすることができます。

