ジグザグ2線 - MetaTrader 5のためのインディケータ
標準ジグザグにサポートおよびレジスタンスレベルと補足した。
MQL4 で実装されているのと同じインジケータは、ここで利用できます: https://www.mql5.com/en/code/8469。 MetaQuotes ソフトウェア Corpのジグザグは、 https://www.mql5.com/en/code/56でダウンロードすることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18319
