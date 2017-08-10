Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PercentageCrossover_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador PercentageCrossover con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador PercentageCrossover.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador PercentageCrossover_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18316
Indicador XMA_KLx5_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_TotalPowerIndicatorX
Experto Exp_TotalPowerIndicatorX basado en las señales del oscilador TotalPowerIndicatorX con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio
Indicador técnico Media Móvil Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA).ZigZag 2 rayos
Al zigzag estándar se han añadido niveles de apoyo y resistencia.