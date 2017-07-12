und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag 2 Strahlen - Indikator für den MetaTrader 5
Zum standarten ZigZag wurden noch die Unterstützung / Widerstand Levels hinzugefügt.
Es gibt die Entwicklung des ähnlichen Indikators auf dem Plattform MQL4 https://www.mql5.com/ru/code/8469, sowie die Entwicklung ZigZag von MetaQuotes Software Corp https://www.mql5.com/ru/code/56 .
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18319
