ZigZag 2 Strahlen - Indikator für den MetaTrader 5

Zum standarten ZigZag wurden noch die Unterstützung / Widerstand Levels hinzugefügt.

ZigZag 2 Strahlen

Es gibt die Entwicklung des ähnlichen Indikators auf dem Plattform MQL4 https://www.mql5.com/ru/code/8469, sowie die Entwicklung ZigZag von MetaQuotes Software Corp https://www.mql5.com/ru/code/56 .

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18319

AMA STL Color MetaTrader 5 AMA STL Color MetaTrader 5

Der technische Indikator Adaptive Moving Average (AMA).

PercentageCrossover_HTF PercentageCrossover_HTF

Der Indikator PercentageCrossover mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

Der Experte Exp_PercentageCrossover wurde aufgrund der Farbe-Änderung des Movings PercentageCrossover erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.

PercentageCrossoverChannel_System_HTF PercentageCrossoverChannel_System_HTF

Der Indikator PercentageCrossoverChannel_System mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.