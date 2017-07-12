ZigZag 2 Strahlen

Der Indikator PercentageCrossover mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Der Experte Exp_PercentageCrossover wurde aufgrund der Farbe-Änderung des Movings PercentageCrossover erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.

Der Indikator PercentageCrossoverChannel_System mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.