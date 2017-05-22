CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZigZag 2 луча - индикатор для MetaTrader 5

Valeriy Medvedev
Valeriy Medvedev

Valeriy Medvedev

4.9 (168)
25 продуктов 3 кода 8 тем 68 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5017
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

К стандартному зигзагу добавлены уровни поддержки и сопротивления.

ZigZag 2 луча

Существует разработка аналогичного индикатора на платформе MQL4 https://www.mql5.com/ru/code/8469, а также разработка ZigZag от MetaQuotes Software Corp https://www.mql5.com/ru/code/56.

Fractals minimum distance Fractals minimum distance

Торговля по индикатору Fractals. Расчёт лота: процент от свободной маржи.

Pipso Pipso

Работа в определенном временном интервале. Учёт High и Low на определенном промежутке баров. Защита от ошибки "нехватка денег".

Exp_PercentageCrossover Exp_PercentageCrossover

Эксперт Exp_PercentageCrossover на основе изменения цвета мувинга PercentageCrossover с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

PercentageCrossoverChannel_System_HTF PercentageCrossoverChannel_System_HTF

Индикатор PercentageCrossoverChannel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.