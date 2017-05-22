ZigZag 2 луча

К стандартному зигзагу добавлены уровни поддержки и сопротивления.

Существует разработка аналогичного индикатора на платформе MQL4 https://www.mql5.com/ru/code/8469, а также разработка ZigZag от MetaQuotes Software Corp https://www.mql5.com/ru/code/56.