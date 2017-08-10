Mira cómo descargar robots gratis
Bollinger Bands N positions - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 873
Autor de la idea: Fafar.forex (comienzo de la discusión en el foro #103)
Autor del código mql5: Vladimir Karputov.
Particularidades
- Trabajamos en una barra nueva;
- No hay limitaciones en cuanto al número de posiciones;
- Si recibimos la señal BUY, cerramos todas las posiciones SELL;
- Si recibimos la señal SELL, entonces cerramos todas las posiciones BUY;
- Antes de cada apertura comprobamos si hay fondos suficientes con un lote doble.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18311
