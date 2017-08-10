CodeBaseSecciones
Bollinger Bands N positions - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
873
(20)
Autor de la idea: Fafar.forex

Autor del código mql5: Vladimir Karputov.


Particularidades

  • Trabajamos en una barra nueva;
  • No hay limitaciones en cuanto al número de posiciones;
  • Si recibimos la señal BUY, cerramos todas las posiciones SELL;
  • Si recibimos la señal SELL, entonces cerramos todas las posiciones BUY;
  • Antes de cada apertura comprobamos si hay fondos suficientes con un lote doble.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18311

