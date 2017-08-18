代码库部分
EA

布林带的 N 个仓位 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1962
等级:
(20)
已发布:
已更新:
思路的作者: Fafar.forex (相关讨论的开端 )

MQL5 代码作者: Vladimir Karputov.


特性

  • 在新柱上运行;
  • 仓位的数量没有限制;
  • 如果接收到买入信号，所有的卖出仓位就关闭;
  • 如果接收到卖出信号，所有的买入仓位都关闭;
  • 在建立订单之前，检查是否有足够资金来用于双倍的手数。

布林带的 N 个仓位

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18311

