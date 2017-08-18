请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
布林带的 N 个仓位 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1962
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Fafar.forex (相关讨论的开端 #103)
MQL5 代码作者: Vladimir Karputov.
特性
- 在新柱上运行;
- 仓位的数量没有限制;
- 如果接收到买入信号，所有的卖出仓位就关闭;
- 如果接收到卖出信号，所有的买入仓位都关闭;
- 在建立订单之前，检查是否有足够资金来用于双倍的手数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18311
TotalPowerIndicatorX_HTF
在指标输入参数中带有时段选择选项的 TotalPowerIndicatorX 指标。CandleRange
在一个窗口中的两个柱形图，显示了距离初始值的最大平均价格偏移点数。
Exp_TotalPowerIndicatorX
Exp_TotalPowerIndicatorX EA交易是基于 TotalPowerIndicatorX 振荡指标所生成的信号的，它也提供功能来设置严格的交易时间间隔。XMA_KLx5_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XMA_KLx5_Cloud 指标。