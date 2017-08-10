CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMA_KLx5_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
966
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XMA_KLx5_Cloud.mq5 (28.17 KB) ver
XMA_KLx5_Cloud_HTF.mq5 (26.4 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XMA_KLx5_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador XMA_KLx5_Cloud.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XMA_KLx5_Cloud_HTF

Fig. 1. Indicador XMA_KLx5_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18315

Exp_TotalPowerIndicatorX Exp_TotalPowerIndicatorX

Experto Exp_TotalPowerIndicatorX basado en las señales del oscilador TotalPowerIndicatorX con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio

Bollinger Bands N positions Bollinger Bands N positions

Señales del indicador (iBands, Bollinger Bands). Al recibir la señal, cerramos las posiciones opuestas.

PercentageCrossover_HTF PercentageCrossover_HTF

Indicador PercentageCrossover con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AMA STL Color MetaTrader 5 AMA STL Color MetaTrader 5

Indicador técnico Media Móvil Adaptativa (Adaptive Moving Average, AMA).