Indicadores

TotalPowerIndicatorX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
733
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TotalPowerIndicatorX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TotalPowerIndicatorX.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador TotalPowerIndicatorX_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18310

