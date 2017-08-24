Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Bollinger Bands N positions - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1444
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Criador da ideia: Fafar.forex (início da discussão no fórum #103)
Criador do código mql5: Vladimir Karputov.
Características
- Trabalhamos numa nova barra;
- Não há limite para o número de posições;
- Se surgir o sinal BUY, fecharemos todas as posições SELL;
- Se surgir o sinal SELL, fecharemos todas as posições BUY;
- Antes de cada abertura, verificamos se a fundos suficientes para um lote duplo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18311
