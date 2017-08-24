CodeBaseSeções
Experts

Bollinger Bands N positions - expert para MetaTrader 5

Fafar.forex | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1444
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Criador da ideia: Fafar.forex (início da discussão no fórum )

Criador do código mql5: Vladimir Karputov.


Características

  • Trabalhamos numa nova barra;
  • Não há limite para o número de posições;
  • Se surgir o sinal BUY, fecharemos todas as posições SELL;
  • Se surgir o sinal SELL, fecharemos todas as posições BUY;
  • Antes de cada abertura, verificamos se a fundos suficientes para um lote duplo.

Bollinger Bands N positions

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18311

