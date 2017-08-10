Experto Exp_TotalPowerIndicatorX basado en las señales del oscilador TotalPowerIndicatorX con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha cambiado el color de la nube del indicador (cruce de las líneas principal y de señal del indicador).

En el indicador solo se puede comerciar en el intervalo temporal establecido en los parámetros de entrada:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Para la hora de comienzo y finalización del comercio disponemos de variables de entrada para las horas y para los minutos.

Con los ajustes por defecto, el experto comercia toda la sesión comercial desde las cero horas cero minutos y seguidamente en el momento de las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos.

Si en los ajustes del experto la hora de comienzo resulta mayor que la hora de finalización del comercio, el experto cierra las posiciones abiertas al día siguiente y a la hora indicada.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador TotalPowerIndicatorX.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación