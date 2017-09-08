ボリンジャーバンド N ポジション

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイデアの著者: Fafar. forex(関連する議論の始まりは#103)
MQL5 コード著者:Vladimir Karputov。
特徴
- 新しいバーで動作します。
- 建玉の数に制限はありません。
- 買いシグナルが受信されると、すべての売りポジションがクローズされます。
- 売りシグナルが受信されると、すべての買いポジションがクローズされます。
- オーダーを開く前に、ダブルロットに十分な資金があるか確認されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18311
