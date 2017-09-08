コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ボリンジャーバンド N ポジション - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1011
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者: Fafar. forex(関連する議論の始まりは)

MQL5 コード著者:Vladimir Karputov


特徴

  • 新しいバーで動作します。
  • 建玉の数に制限はありません。
  • 買いシグナルが受信されると、すべての売りポジションがクローズされます。
  • 売りシグナルが受信されると、すべての買いポジションがクローズされます。
  • オーダーを開く前に、ダブルロットに十分な資金があるか確認されます。

ボリンジャーバンド N ポジション

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18311

