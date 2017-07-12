und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bollinger Bands N positions - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 948
Der Autor der Idee: Fafar.forex (der Anfang der Diskussion auf dem Forum #103)
Der Autor des mql5-Codes: Vladimir Karputov.
Die Besonderheiten
- Wir arbeiten auf der neuen Bar;
- Es gibt keine Beschränkungen auf die Anzahl der Positionen;
- Wenn wir das Signal BUY bekommen - dann schließen wir alle Positionen SELL;
- Wenn wir das Signal SELL bekommen - dann schließen wir alle Positionen BUY;
- Vor jeder Eröffnung prüfen wir die Zulänglichkeit der Mittel mit doppeltem Lot.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18311
