Expert Advisors

Bollinger Bands N positions - Experte für den MetaTrader 5

Fafar.forex | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
948
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Autor der Idee: Fafar.forex (der Anfang der Diskussion auf dem Forum )

Der Autor des mql5-Codes: Vladimir Karputov.


Die Besonderheiten

  • Wir arbeiten auf der neuen Bar;
  • Es gibt keine Beschränkungen auf die Anzahl der Positionen;
  • Wenn wir das Signal BUY bekommen - dann schließen wir alle Positionen SELL;
  • Wenn wir das Signal SELL bekommen - dann schließen wir alle Positionen BUY;
  • Vor jeder Eröffnung prüfen wir die Zulänglichkeit der Mittel mit doppeltem Lot.

Bollinger Bands N positions

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18311

