CandleRange - indicador para MetaTrader 5
Dos histogramas en una ventana que muestran la desviación de precios promedio máxima desde el valor inicial, medidas en puntos. El histograma superior, verde, muestra la diferencia promediada entre High y Open de la serie de precios, el inferior, rosa, muestra Low y Open de la serie de precios. El color llamativo para el histograma superior significa el crecimiento de la vela high, para el inferior, el crecimiento de la vela low. Los colores oscuros indican lo contrario.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador CandleRange
