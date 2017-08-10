CodeBaseSecciones
CandleRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Dos histogramas en una ventana que muestran la desviación de precios promedio máxima desde el valor inicial, medidas en puntos. El histograma superior, verde, muestra la diferencia promediada entre High y Open de la serie de precios, el inferior, rosa, muestra Low y Open de la serie de precios. El color llamativo para el histograma superior significa el crecimiento de la vela high, para el inferior, el crecimiento de la vela low. Los colores oscuros indican lo contrario.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador CandleRange

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18308

Biblioteca de alta productividad iTimeSeries Biblioteca de alta productividad iTimeSeries

Esta biblioteca proporciona un acceso relámpago a las series temporales para implementar los métodos habituales MQL4 (por ejemplo, iBarShift) en las aplicaciones MQL5 sensibles a los retrasos.

cheduecoglioni cheduecoglioni

Esperamos cuando TP o SL se activen, y después de esto abrimos una posición en la dirección opuesta. Se comprueba que los recursos sean suficientes antes de enviar la orden comercial. OnTradeTransaction.

TotalPowerIndicatorX_HTF TotalPowerIndicatorX_HTF

Indicador TotalPowerIndicatorX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Bollinger Bands N positions Bollinger Bands N positions

Señales del indicador (iBands, Bollinger Bands). Al recibir la señal, cerramos las posiciones opuestas.