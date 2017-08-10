Se trata de la versión MQL5 del indicador ZeroLag MACD, que estaba disponible para MetaTrader 4 aquí: https://www.mql5.com/en/code/9993. También se desarrolló una versión a color, pero daba ciertos errores: https://www.mql5.com/en/code/8703

He corregido la versión de MetaTrader 4, que tenía 95 líneas de código. En cinco días he escrito este indicador para MetaTrader 5, estudiando detalladamente los logs, realizando varias simulaciones y detectando ciertas diferencias entre el funcionamiento en diferentes versiones del terminal.



En mi primera versión del código había 400 líneas, pero lo he optimizado hasta 290. Asimismo, en la primera variante utilizaba IMAonArray, y esto ocupaba 8 segundos solo para cargar en el primer cálculo 700 velas.



Puesto que en MetaTrader 5 no hay iMAonArray, y el código iMAOnArrayMQL4, tomado de aquí, ha pasado demasiados ciclos, lo he reescrito.



Asimismo, las series temporales de MetaTrader 5 están dirigidas desde las velas antiguas hacia las nuevas (de izquierda a derecha), pero en MetaTrader 4 las series temporales se han establecido como las series temporales por defecto: desde las nuevas hacia las antiguas (de derecha a izquierda). La versión en MQL4 se ha escrito de tal forma que no puedo establecer sencillamente las matrices como series temporales (modificar su dirección) y obtener los resultados correctos en MQL5. Por eso, he modificado todos los ciclos y he escrito un método para calcular todas las velas en la historia.



Pesto que el código original es gratuito, también he hecho mi propio producto gratuito, incluido en el Mercado. Espero que sea útil para obtener señales más rápidas que el MACD original.



Parámetros del indicador

