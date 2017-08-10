Mira cómo descargar robots gratis
Vector - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 863
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Anton, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Asesor para 4 parejas de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF y USDJPY. La base es una media móvil de cuatro horas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18251
