CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Vector - Asesor Experto para MetaTrader 5

bfe2006 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
863
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Vector.mq5 (35.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea — Antonautor del código mq5 — barabashkakvn

Asesor para 4 parejas de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDCHF y USDJPY. La base es una media móvil de cuatro horas.

Vector

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18251

Colored Zerolag MACD Colored Zerolag MACD

Se trata de una versión ZeroLag MACD para MQL5.

Renko Level Renko Level

El indicador representa barras renko en un gráfico MetaTrader 5.

RSI and Bollinger Bands RSI and Bollinger Bands

Estrategia comercial con RSI y Bollinger Bands.

All information about the symbol All information about the symbol

Toda la información sobre el símbolo actual (la información se toma del objeto de clase CSymbolInfo) está en forma de panel de diálogos.