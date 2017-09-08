メタトレーダー４で利用可能だった ZeroLag MACD の MQL5 バージョンです。: https://www.mql5.com/en/code/9993

色付けされたバージョンがありましたが、問題がありました。: https://www.mql5.com/en/code/8703

MT4のバージョンのコードの95行を修正しました。 MetaTrader 5 バージョンを書くためにに5日かかりました。(ログを読んで、MT4とMT5の違いを見つけ、複数回のテストをしました。)

この指標の最初の MQL5 のバージョンは、コードの400行でしたが、コードの約290行をヒストリーのすべてを読んで、コードを最適化しました!

このインジケーターの最初の MQL5 のバージョンでは、MT5サイトから IMAonArray を使用し、700のロウソク足を計算するために初めてロードする8秒のために使用します!

MT5は iMAonArrayがないので、 https://www.mql5.com/en/articles/81からのコード iMAOnArrayMQL4 には、あまりにも多くのサイクルのループがあるので、書き直します。

また、MT5の時系列は、古いから新しいローソク (左から右へ) ですが、MT4では、時間の配列は、デフォルトで時系列として設定されているので、新しいから古い (右から左へ)順 です。 インディケータの MQL4 バージョンとしては、単に時系列 (方向を変更) として配列を設定することができませんでしが、 MQL5 では符号化されたので、すべてのループを変更しました。

元のコードがフリーだったので、プロダクトを共有します。 伝統的な MACD よりも早いシグナルを得るために有用でしょう。





インジケーターパラメータ