ポケットに対して
インディケータ

色付ゼロラグMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Original code by: RD - marynarz15@wp.pl
Farzin Sadeghi Bonjar
2532
(38)
メタトレーダー４で利用可能だった ZeroLag MACD の MQL5 バージョンです。: https://www.mql5.com/en/code/9993

色付けされたバージョンがありましたが、問題がありました。: https://www.mql5.com/en/code/8703

MT4のバージョンのコードの95行を修正しました。 MetaTrader 5 バージョンを書くためにに5日かかりました。(ログを読んで、MT4とMT5の違いを見つけ、複数回のテストをしました。)

この指標の最初の MQL5 のバージョンは、コードの400行でしたが、コードの約290行をヒストリーのすべてを読んで、コードを最適化しました!

このインジケーターの最初の MQL5 のバージョンでは、MT5サイトから IMAonArray を使用し、700のロウソク足を計算するために初めてロードする8秒のために使用します!

MT5は iMAonArrayがないので、 https://www.mql5.com/en/articles/81からのコード iMAOnArrayMQL4 には、あまりにも多くのサイクルのループがあるので、書き直します。

また、MT5の時系列は、古いから新しいローソク (左から右へ) ですが、MT4では、時間の配列は、デフォルトで時系列として設定されているので、新しいから古い (右から左へ)順 です。 インディケータの MQL4 バージョンとしては、単に時系列 (方向を変更) として配列を設定することができませんでしが、 MQL5 では符号化されたので、すべてのループを変更しました。

元のコードがフリーだったので、プロダクトを共有します。 伝統的な MACD よりも早いシグナルを得るために有用でしょう。


インジケーターパラメータ

  • FastEMA -デフォルト値は12です。 高速EMA 期間を設定するための数。
  • SlowEMA -デフォルト値は26です。 低速EMA 期間を設定するための数。 この値は、FastEMA よりも大きくする必要があります。
  • SignalEMA -デフォルト値は9です。 青色で描画されるシグナル線を計算するための期間を設定するための数値。

レンコンレベル レンコンレベル

このインジケーターには、MT5チャートのレンコンバーが表示されます。

HTH トレーダー HTH トレーダー

ヘッジトレーダー EA.

cheduecoglioni cheduecoglioni

このEA は、TP または SL がトリガするのを待ってから、反対方向にポジションを開きます。 トレードリクエストを送る前に十分な資金があるかどうか確認します。 OnTradeTransaction.

時間に厳密なアプリケーションiTimeSeries 時間に厳密なアプリケーションiTimeSeries

この時系列ライブラリは、MQL4 に使い慣れたメソッド (例: iBarShift) を実装しながら、時間に厳密なアプリケーションを、MQL5の高速時系列アクセスにもたらします。