Colored Zerolag MACD - indicador para MetaTrader 5

Original code by: RD - marynarz15@wp.pl
Farzin Sadeghi Bonjar
3754
(38)
Trata-se de uma versão MQL5 do indicador ZeroLag MACD, disponível para MetaTrader 4 aqui: https://www.mql5.com/en/code/9993 . Desenvolvida para versão colorida, mas ainda com alguns erros: https://www.mql5.com/en/code/8703

Eu corrigi a versão MetaTrader 4 de 95 linhas de código. Tardei cinco dias desenvolvendo este indicador para MetaTrader 5, examinando logs, testando e comprovando alumas diferenças entre a maneira de funcionar das duas versões do terminal.

A primeira versão do código tinha 400 linhas, mas eu otimizei para 290. Além disso, na primeira versão, eu usava o IMAonArray, e tomava 8 segundos carregar na primeira contagem 700 velas.

Como no MetaTrader 5 não há iMAonArray e o código do iMAOnArrayMQL4 é tomado daqui, levou muitos ciclos e tive de reescrevê-lo.

Além disso, no MetaTrader 5, a série temporal é de velas velhas para novas (da esquerda para a direita), mas, no MetaTrader 4, a série temporal é configurada por padrão, isto é, de novas para velhas (da direita para a esquerda). A versão em MQL4 foi escrita de modo que eu não conseguisse instalar arrays com TimeSeries (alterar sua direção) e obter resultados corretos em MQL5. Portanto, eu alterei todos os ciclos e escrevi um método próprio para computação de todas as velas no histórico.

Como o código era de graça, meu produto também é gratuito, incluindo no Mercado. Espero que seja útil para obter sinais mais rápidos que o indicador MACD normal.

Parâmetros do indicador

  • FastEMA - por padrão 12. Para configuração do período da EMA rápida.
  • SlowEMA - por padrão 26. Para configuração do período da EMA lenta. Seu valor deve ser maior do que o FastEMA.
  • SignalEMA - por padrão 9. Para configuração do período de cálculo da linha de sinal plotada em azul no gráfico.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18250

