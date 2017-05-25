Это MQL5-версия индикатора ZeroLag MACD, который был доступен для MetaTrader 4 здесь: https://www.mql5.com/en/code/9993 . Была разработана и цветная версия для него, но она выдавала некоторые ошибки: https://www.mql5.com/en/code/8703

Я исправил версию MetaTrader 4, которая имела 95 строчек кода. За пять дней я написал этот индикатор под MetaTrader 5, проведя подробное изучение логов, несколько тестирований и выявив некоторые различия между работой в разных версиях терминала.



В первой моей версии кода было 400 строчек, но я оптимизировал его до 290. Также в первом варианте я использовал IMAonArray, и это занимало 8 секунд только для загрузки на первом обсчете 700 свечей.



Поскольку в MetaTrader 5 нет iMAonArray, а код iMAOnArrayMQL4, взятый отсюда , проходил слишком много циклов, я переписал его.



Также таймсерии в MetaTrader 5 направлены от старых свеч к новым (слева направо), но в MetaTrader 4 временные ряды установлены как таймсерии по умолчанию: от новых к старым (справа налево). Версия на MQL4 была написана так, что я не смог просто установить массивы как таймсерии (изменить их направление) и получить правильные результаты на MQL5. Поэтому я изменил все циклы и написал собственный метод для вычисления всех свечей на истории.



Поскольку оригинальный код был бесплатный, я тоже сделал свой продукт бесплатным, в том числе и в Маркете. Надеюсь, он будет полезным для получения более быстрых сигналов, нежели обычный MACD.



Параметры индикатора

