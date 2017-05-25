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Индикаторы

Colored Zerolag MACD - индикатор для MetaTrader 5

Original code by: RD - marynarz15@wp.pl | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Farzin Sadeghi Bonjar
Farzin Sadeghi Bonjar

Farzin Sadeghi Bonjar

4.7 (15)
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7 продуктов 1 код 10 тем 36 комментариев
Просмотров:
4007
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
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Это MQL5-версия индикатора ZeroLag MACD, который был доступен для MetaTrader 4 здесь: https://www.mql5.com/en/code/9993 . Была разработана и цветная версия для него, но она выдавала некоторые ошибки: https://www.mql5.com/en/code/8703

Я исправил версию MetaTrader 4, которая имела 95 строчек кода. За пять дней я написал этот индикатор под MetaTrader 5, проведя подробное изучение логов, несколько тестирований и выявив некоторые различия между работой в разных версиях терминала.

В первой моей версии кода было 400 строчек, но я оптимизировал его до 290. Также в первом варианте я использовал IMAonArray, и это занимало 8 секунд только для загрузки на первом обсчете 700 свечей.

Поскольку в MetaTrader 5 нет iMAonArray, а код iMAOnArrayMQL4, взятый отсюда , проходил слишком много циклов, я переписал его.

Также таймсерии в MetaTrader 5 направлены от старых свеч к новым (слева направо), но в MetaTrader 4 временные ряды установлены как таймсерии по умолчанию: от новых к старым (справа налево). Версия на MQL4 была написана так, что я не смог просто установить массивы как таймсерии (изменить их направление) и получить правильные результаты на MQL5. Поэтому я изменил все циклы и написал собственный метод для вычисления всех свечей на истории.

Поскольку оригинальный код был бесплатный, я тоже сделал свой продукт бесплатным, в том числе и в Маркете. Надеюсь, он будет полезным для получения более быстрых сигналов, нежели обычный MACD.

Параметры индикатора

  • FastEMA - по умолчанию 12. Для настройки периода быстрой EMA.
  • SlowEMA - по умолчанию 26. Для настройки периода медленной EMA. Его значение должно быть больше, чем FastEMA.
  • SignalEMA - по умолчанию 9. Для настройки периода расчета сигнальной линии, отрисованной на графике голубым цветом.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18250

Высокопроизводительная библиотека iTimeSeries Высокопроизводительная библиотека iTimeSeries

Эта библиотека предоставляет молниеносный доступ к таймсериям для реализации привычных методов MQL4 (например, iBarShift) в чувствительных к задержкам приложениях на MQL5.

Standard Deviation Channel MT5 Standard Deviation Channel MT5

Канал строится на основе стандартного отклонения цены закрытия

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5

Индикатор для симуляции торговли бинарными опционами в MetaTrader 5.

RSI Arrow RSI Arrow

Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если RSI пересекает уровни UP и DOWN.