Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Colored Zerolag MACD - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Farzin Sadeghi Bonjaryou can find more info about me on my linkedin profile : https://www.linkedin.com/in/farzinsb/
- Просмотров:
- 4007
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это MQL5-версия индикатора ZeroLag MACD, который был доступен для MetaTrader 4 здесь: https://www.mql5.com/en/code/9993 . Была разработана и цветная версия для него, но она выдавала некоторые ошибки: https://www.mql5.com/en/code/8703
Я исправил версию MetaTrader 4, которая имела 95 строчек кода. За пять дней я написал этот индикатор под MetaTrader 5, проведя подробное изучение логов, несколько тестирований и выявив некоторые различия между работой в разных версиях терминала.
В первой моей версии кода было 400 строчек, но я оптимизировал его до 290. Также в первом варианте я использовал IMAonArray, и это занимало 8 секунд только для загрузки на первом обсчете 700 свечей.
Поскольку в MetaTrader 5 нет iMAonArray, а код iMAOnArrayMQL4, взятый отсюда , проходил слишком много циклов, я переписал его.
Также таймсерии в MetaTrader 5 направлены от старых свеч к новым (слева направо), но в MetaTrader 4 временные ряды установлены как таймсерии по умолчанию: от новых к старым (справа налево). Версия на MQL4 была написана так, что я не смог просто установить массивы как таймсерии (изменить их направление) и получить правильные результаты на MQL5. Поэтому я изменил все циклы и написал собственный метод для вычисления всех свечей на истории.
Поскольку оригинальный код был бесплатный, я тоже сделал свой продукт бесплатным, в том числе и в Маркете. Надеюсь, он будет полезным для получения более быстрых сигналов, нежели обычный MACD.
Параметры индикатора
- FastEMA - по умолчанию 12. Для настройки периода быстрой EMA.
- SlowEMA - по умолчанию 26. Для настройки периода медленной EMA. Его значение должно быть больше, чем FastEMA.
- SignalEMA - по умолчанию 9. Для настройки периода расчета сигнальной линии, отрисованной на графике голубым цветом.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18250
Эта библиотека предоставляет молниеносный доступ к таймсериям для реализации привычных методов MQL4 (например, iBarShift) в чувствительных к задержкам приложениях на MQL5.Standard Deviation Channel MT5
Канал строится на основе стандартного отклонения цены закрытия
Индикатор для симуляции торговли бинарными опционами в MetaTrader 5.RSI Arrow
Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если RSI пересекает уровни UP и DOWN.