Renko Level - indicador para MetaTrader 5
El indicador representa barras renko en un gráfico MetaTrader 5.
El cálculo del límite más cercano se realiza según el siguiente esquema:
Para el precio actual se calculan tres niveles de precio:
- price_ceil
- price_round
- price_floor
En este caso, la distancia entre "price_ceil" y "price_round" y la distancia entre "price_round" y "price_floor" son iguales al tamaño del "ladrillo". El tamaño del ladrillo se indica en el parámetro de entrada "InpSize".
Si quiere ver con mayor claridad el precio, active la opción "Diagrama en el plano anterior" ("Chart in foreground"):
Después de ello, el precio se representará por encima de los "ladrillos":
