Indicadores

Renko Level - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1429
Ranking:
(41)
Publicado:
Renko_Level.mq5 (24.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador representa barras renko en un gráfico MetaTrader 5.

El cálculo del límite más cercano se realiza según el siguiente esquema:

Renko level

Para el precio actual se calculan tres niveles de precio:

  • price_ceil
  • price_round
  • price_floor

En este caso, la distancia entre "price_ceil" y "price_round" y la distancia entre "price_round" y "price_floor" son iguales al tamaño  del "ladrillo". El tamaño del ladrillo se indica en el parámetro de entrada "InpSize".

Si quiere ver con mayor claridad el precio, active la opción "Diagrama en el plano anterior" ("Chart in foreground"):

Chart in foreground

Después de ello, el precio se representará por encima de los "ladrillos":

Renko level Chart in foreground.png

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18245

