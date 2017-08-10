Pon "Me gusta" y sigue las noticias
HTH Trader - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1081
-
Autor de la idea — c0d3, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Hedge The Hedge Trader ha sido desarrollado para proporcionar cobertura adicional (EURUSD se cubre con ayuda de USDCHF). El trading con parejas a veces causa una gran reducción. Esta estrategia comercial está llamada a eliminar la reducción.
HTH Trader ofrece cobertura a EURUSD con ayuda de USDCHF, y a GBPUSD con ayuda de AUDUSD. Usando esta estrategia se comercia con 4 posiciones al día. La reducción en este caso también está limitada, puesto que solo se permite dejar abiertas durante el día a las posiciones con cobertura. Cuando comienza un nuevo día comercial, y la Hour() del bróker actual es superior a cero, EA entra en el mercado. Después espera a que Hour() llegue hasta 23, y cierra las posiciones actuales. El asesor se reinicia cuando comienza un nuevo día, y así sucesivamente.
- Si la desviación del día anterior para la pareja EURUSD es positiva, entonces el asesor entra con una posición larga en EURUSD, larga en USDCHF, corta en GBPUSD y larga en AUDUSD. En este caso, EURUSD tiene cobertura gracias a USDCHF, EURUSD tiene cobertura gracias a GBPUSD, USDCHF tiene cobertura gracias a AUDUSD, y GBPUSD tiene cobertura gracias a AUDUSD.
- Si la desviación del día anterior para EURUSD es negativa, el asesor abre una posición corta de EURUSD, una corta de USDCHF, una larga de USDCHF y una corta de AUDUSD.
- Si hay una correlación fuerte entre las proporciones de EURUSD/USDCHF y GBPUSD/AUDUSD, esta cobertura mutua vendrá bien para la estrategia hedge the hedge.
Nueva función: "Trading de emergencia"
Si el parámetro 'enable_emergency_trading' se ha establecido en 'true', este asesor esperará a que la pérdida alcance los valores 'emergency_loss', para entrar en las nuevas transacciones. Las nuevas transacciones en teoría deberían ser posiciones rentables. Por ejemplo, si usted tiene pérdidas de EURUSD y USDCHF y beneficio en GBPUSD AUDUSD, entonces al alcanzar 'emergency_loss' el asesor abrirá un clon de la posición de GPBUSD y de AUDUSD, hasta que no salgan a beneficio positivo. Esta función se ha ajustado para que se ejecute una sola vez durante el día: hasta alcanzar el nivel de "emergencia" de pérdidas, la función de trading de emergencia se iniciará para una sola vez y después volverá a inciarse solo al día siguiente. La única manera de desactivar la función es borrándola del código. No existe su ajuste en el modo on/off.
if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}
Ajustes del asesor:
- Trade | activa el comercio si se ha establecido en true
- C1 | primera divisa
- C2 | segunda divisa
- C3 | tercera divisa
- C4 | cuarta divisa
- Show_Profit | activa el seguimiento de profit/loss para todas las transacciones realizadas por este asesor
- Enable_Profit | activa el monitoreo del beneficio, para cerrar todas las posiciones
- Enable_Loss | activa el monitoreo de las pérdidas, para cerrar todas las posiciones
- Enable_Emergency_Trading | activa la entrada en las nuevas transacciones cuando el beneficio alcanza los valores Emergency_Loss PIP
- Profit | valor del beneficio
- Loss | valor de las pérdidad
- MagicNumber1 | número para el seguimiento C1
- MagicNumber2 | número para el seguimiento C2
- MagicNumber3 | número para el seguimiento C3
- MagicNumber4 | número para el seguimiento C4
- E_MagicNumber | número para el seguimiento de las transacciones de emergencia
- Lot | tamaño del lote
