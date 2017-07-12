Es ist die MQL5-Version des Indikators ZeroLag MACD, der für MetaTrader 4 hier verfügbar ist: https://www.mql5.com/en/code/9993. Es wurde auch die farbige Version für ihn entwickelt, aber sie gab einige Fehler aus: https://www.mql5.com/en/code/8703

Ich habe die Version MetaTrader 4 korrigiert, die 95 Zeilen des Codes hatte. Über fünf Tage habe ich diesen Indikator für MetaTrader 5 geschrieben, dabei eine ausführliche Forschung der Logs durchgeführt, einige Tests und daraus einige Unterschiede zwischen der Arbeit der verschiedenen Versionen des Terminales rausgefunden.



In meiner ersten Version des Codes waren 400 Zeilen, aber ich optimierte es bis zu 290. Auch verwendete ich in der ersten Variante IMAonArray, und es verbrauchte 8 Sekunden nur für die Ladung auf dem ersten Anzahlen 700 Kerzen.



Da in MetaTrader 5 keinen iMAonArray gibt, und der Code iMAOnArrayMQL4 wurde von hier genommen, zu viel Loops hatte, habe ich es abgeschrieben.



Auch wurden Timeserie in MetaTrader 5 von den alten Kerzen zu neun (von links und rechts) gerichtet, aber in MetaTrader 4 sind vorübergehende Reihen wie Timeseries als standardmäßig eingestellt: von neuen zu alten (von rechts nach links). Die Version auf MQL4 wurde so geschrieben, dass ich Arrays nicht sowie Timeserie ( ihre Richtung ändern) einstellen konnte und, die richtigen Ergebnisse auf MQL5 bekommen. Deshalb habe ich alle Loops geändert und habe meine eigene Methode für die Berechnung aller Kerzen auf der History geschrieben.



Da der originelle Code kostenlos war, habe ich das Produkt kostenlos gemacht, einschließlich auch im Markt. Ich hoffe, er wird nützlich für das Erhalten der schnelleren Signale sein, als gewöhnlicher MACD.



Parameter des Indikators

