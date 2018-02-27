加入我们粉丝页
这是 MQL5 版本的 ZeroLag MACD，MetaTrader 4 的可用版本在这里: https://www.mql5.com/zh/code/9993
这里还有另外一个彩色版本，但是其中有一些问题: https://www.mql5.com/zh/code/8703
我修改了 MetaTrader 4 版本，它有95行代码。我花了5天开发 MetaTrader 5 版本.(阅读记录，多次测试以寻找 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的差别!)
我的第一个 MQL5 版本的这个指标有400行代码，但是我又优化了我自己的代码，现在读取全部历史的大约有290行代码。
在我的第一个这个指标的 MQL5 版本中，我使用了来自 MetaTrader 5 网站的 IMAonArray，第一次计算700个柱并载入的时候曾经花了8秒钟！
因为 MetaTrader 5 没有 iMAonArray 而来自 https://www.mql5.com/zh/articles/81 的 iMAOnArrayMQL4 代码中有一些循环，所以我重写了这个函数。
另外在 MetaTrader 5 中的时间序列烛形是从旧到新（从左向右），而在 MetaTrader 4 中的时间数组作为时间序列时，默认是从新到旧的（从右向左）。因为这个指标的 MQL4 版本代码中没有简单方法来把数组设为时间序列（改编它们的方向）而在 MQL5 中取得正确的结果，所以在这个 MetaTrader 5 版本中我必须改变所有的循环并且写我自己的方法来计算所有历史中的烛形。
因为原来的代码是免费的，我也将会在市场上免费共享这个产品，希望它会比传统的 MACD 能够更快地得到信号。
指标参数
- FastEMA - 默认值是 12. 用于设置快速 EMA 周期数的数字。
- SlowEMA - 默认值是 26. 用于设置慢速 EMA 周期数的数字。它的数值应该大于 FastEMA。
- SignalEMA - 默认值是 9，用于设置计算信号线的周期数，它使用蓝色画出的。
