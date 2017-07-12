CodeBaseKategorien
Renko Level - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Der Indikator stellt die renko-Bars auf dem Chart MetaTrader5 dar.

Die Berechnung der nächsten Grenze wird nach dem nächsten Schema durchgeführt:

Renko level

Für den laufenden Preis werden drei Preis- Ebenen gerechnet:

  • price_ceil
  • price_round
  • price_floor

In diesem Fall ist die Entfernung zwischen "price_ceil" und "price_round" und die Entfernung zwischen "price_round" und "price_floor" werden dem Umfang "Ziegel" gleich sein. Der Umfang des Ziegel wird im Eingangsparameter "InpSize" eingegeben.

Wenn Sie den Preis deutlicher sehen wollen, aktivieren Sie die Option "das Diagramm auf dem Vordergrund" ("Chart in foreground"):

Chart in foreground

Danach wird der Preis oberhalb der "Ziegel" dargestellt:

Renko level Chart in foreground.png

