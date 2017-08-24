CodeBaseSeções
Renko Level - indicador para MetaTrader 5

O indicador exibe as barras Renko no gráfico da plataforma MetaTrader 5.

O cálculo da borda mais próxima é realizado da seguinte forma:

Renko level

Para os preços atuais são calculados três níveis de preços:

  • price_ceil
  • price_round
  • price_floor

Neste caso, a distância entre "price_ceil" e "price_round" e a distância entre "price_round" e "price_floor" são iguais ao tamanho do "tijolo" (bloco básico). O tamanho do tijolo é definido no parâmetro de entrada "InpSize".

Se você quiser ver mais claramente o preço, marque a opção "Gráfico em primeiro plano" ("Chart in foreground"):

Chart in foreground

Após isso, o preço será exibido no topo dos "tijolos":

Renko level Chart in foreground.png

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18245

