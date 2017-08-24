Participe de nossa página de fãs
Renko Level - indicador para MetaTrader 5
- 7074
O indicador exibe as barras Renko no gráfico da plataforma MetaTrader 5.
O cálculo da borda mais próxima é realizado da seguinte forma:
Para os preços atuais são calculados três níveis de preços:
- price_ceil
- price_round
- price_floor
Neste caso, a distância entre "price_ceil" e "price_round" e a distância entre "price_round" e "price_floor" são iguais ao tamanho do "tijolo" (bloco básico). O tamanho do tijolo é definido no parâmetro de entrada "InpSize".
Se você quiser ver mais claramente o preço, marque a opção "Gráfico em primeiro plano" ("Chart in foreground"):
Após isso, o preço será exibido no topo dos "tijolos":
