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Индикаторы

Renko Level - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
4324
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
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Индикатор отображает ренко-бары на графике MetaTrader 5.

Расчет ближайшей границы осуществляется по следующей схеме:

Renko level

Для текущей цены рассчитываются три ценовых уровня:

  • price_ceil
  • price_round
  • price_floor

В этом случае расстояние между "price_ceil" и "price_round" и расстояние между "price_round" и "price_floor" равны размеру  "кирпичика". Размер кирпичика задается во входном параметре "InpSize".

Если вы хотите четче видеть цену, включите опцию "Диаграмма на переднем плане" ("Chart in foreground"):

Chart in foreground

После этого цена будет отображаться поверх "кирпичиков":

Renko level Chart in foreground.png

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18245

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Поиск N идентичных свечей в ряду. Если мы видим бычьи свечи - покупаем, если медвежьи - продаем.

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