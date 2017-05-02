Renko level

Индикатор отображает ренко-бары на графике MetaTrader 5.

Расчет ближайшей границы осуществляется по следующей схеме:

Для текущей цены рассчитываются три ценовых уровня:

В этом случае расстояние между "price_ceil" и "price_round" и расстояние между "price_round" и "price_floor" равны размеру "кирпичика". Размер кирпичика задается во входном параметре "InpSize".

Если вы хотите четче видеть цену, включите опцию "Диаграмма на переднем плане" ("Chart in foreground"):

После этого цена будет отображаться поверх "кирпичиков":



