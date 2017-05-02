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Renko Level - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает ренко-бары на графике MetaTrader 5.
Расчет ближайшей границы осуществляется по следующей схеме:
Для текущей цены рассчитываются три ценовых уровня:
- price_ceil
- price_round
- price_floor
В этом случае расстояние между "price_ceil" и "price_round" и расстояние между "price_round" и "price_floor" равны размеру "кирпичика". Размер кирпичика задается во входном параметре "InpSize".
Если вы хотите четче видеть цену, включите опцию "Диаграмма на переднем плане" ("Chart in foreground"):
После этого цена будет отображаться поверх "кирпичиков":
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18245
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