レンコンレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
2070
評価:
パブリッシュ済み:
このインジケーターには、MT5チャートのレンコンバーが表示されます。
最も近いボーダーの計算は次の通りです:
現在の価格に3つの価格レベルが計算される:
- price_ceil
- price_round
- price_floor
この場合、「price_ceil」と「price_round」の距離と「price_round」と「price_floor」の間の距離は、「レンガ」の大きさに等しくなります。 ブリックのサイズは、インプットパラメータ "InpSize" に設定されます。
はっきりと価格を表示したい場合は、"前景のチャート" をオンにします。
その後、価格は "レンガ" の上になります:
