ポケットに対して
インディケータ

レンコンレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインジケーターには、MT5チャートのレンコンバーが表示されます。

最も近いボーダーの計算は次の通りです:

レンコンレベル

現在の価格に3つの価格レベルが計算される:

  • price_ceil
  • price_round
  • price_floor

この場合、「price_ceil」と「price_round」の距離と「price_round」と「price_floor」の間の距離は、「レンガ」の大きさに等しくなります。 ブリックのサイズは、インプットパラメータ "InpSize" に設定されます。

はっきりと価格を表示したい場合は、"前景のチャート" をオンにします。

前景のチャート

その後、価格は "レンガ" の上になります:

レンコンレベルチャート (前景) png

