Renko 级别 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
Renko_Level.mq5
本指标在 MetaTrader 5 图表中显示了 Renko 柱形。

最接近的边界是这样计算的:

Renko 级别

对于当前价格，计算三个价格级别:

  • price_ceil
  • price_round
  • price_floor

在这种情况下，"price_ceil" 和 "price_round" 之间的距离，以及 "price_round" 和 "price_floor" 之间的距离等于“砖块”的大小。砖块的大小是在输入参数"InpSize"中设置的。

如果您想清楚地看到价格，可以打开 "Chart in foreground(图表在前方)" 选项:

Chart in foreground（图表在前方）

在那之后，价格会显示在“砖块”的上方:

Renko level Chart in foreground.png

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18245

