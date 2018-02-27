请观看如何免费下载自动交易
本指标在 MetaTrader 5 图表中显示了 Renko 柱形。
最接近的边界是这样计算的:
对于当前价格，计算三个价格级别:
- price_ceil
- price_round
- price_floor
在这种情况下，"price_ceil" 和 "price_round" 之间的距离，以及 "price_round" 和 "price_floor" 之间的距离等于“砖块”的大小。砖块的大小是在输入参数"InpSize"中设置的。
如果您想清楚地看到价格，可以打开 "Chart in foreground(图表在前方)" 选项:
在那之后，价格会显示在“砖块”的上方:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18245
