本指标在 MetaTrader 5 图表中显示了 Renko 柱形。

最接近的边界是这样计算的:

对于当前价格，计算三个价格级别:

在这种情况下，"price_ceil" 和 "price_round" 之间的距离，以及 "price_round" 和 "price_floor" 之间的距离等于“砖块”的大小。砖块的大小是在输入参数"InpSize"中设置的。

如果您想清楚地看到价格，可以打开 "Chart in foreground(图表在前方)" 选项:

在那之后，价格会显示在“砖块”的上方:



