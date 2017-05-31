コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PercentageCrossoverChannel_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1143
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：Vic2008

このチャネルは、パーセンテージの価格偏差に基づいています。背景の色での塗りつぶしで実装されています。チャネル幅は、偏差の割合によって制御されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年9月7日に公開されました。

図1　PercentageCrossoverChannel_Cloud

図1　PercentageCrossoverChannel_Cloud

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18199

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、GRFLeadingEdge指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのチャンネルの値の間に描画されます。

PercentageCrossoverChannel_System PercentageCrossoverChannel_System

この指標はPercentageCrossoverChanneチャンネルを使用してブレイクスルーシステムを実装します。

RBVI_HTF RBVI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRBVI指標です。

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

色ヒストグラムとして実装されたRBVI (Relative Broker Vigor Index) 指標です。