無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PercentageCrossoverChannel_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Vic2008
このチャネルは、パーセンテージの価格偏差に基づいています。背景の色での塗りつぶしで実装されています。チャネル幅は、偏差の割合によって制御されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年9月7日に公開されました。
図1 PercentageCrossoverChannel_Cloud
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18199
