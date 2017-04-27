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PercentageCrossoverChannel_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Vic2008
Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 07.09.2010.
Рис.1 Индикатор PercentageCrossoverChannel_Cloud
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.PercentageCrossoverChannel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.
RBVI_HTF
Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RBVI_Histogram
Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы.