请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PercentageCrossoverChannel_Cloud - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1719
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: Vic2008
本通道是基于价格偏移百分比的，它的实现使用了彩色的背景填充。通道的宽度是由偏移百分比控制的。
本指标最初是使用 MQL4 实现的，并且于2010年9月7日发布在 mql4.com 的代码库中。
图 1 PercentageCrossoverChannel_Cloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18199
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。矩形是根据两个任何时段的 GRFLeadingEdge 指标在一个柱形成的通道之间绘制的。PercentageCrossoverChannel_System
本指标使用 PercentageCrossoverChannel 通道实现了一个突破系统。
RBVI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RBVI 指标。RBVI_Histogram
以彩色柱形图形式实现的 RBVI (相对经济商强弱指数) 指标。