真实作者: Vic2008

本通道是基于价格偏移百分比的，它的实现使用了彩色的背景填充。通道的宽度是由偏移百分比控制的。

本指标最初是使用 MQL4 实现的，并且于2010年9月7日发布在 mql4.com 的代码库中。

图 1 PercentageCrossoverChannel_Cloud