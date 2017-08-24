CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PercentageCrossoverChannel_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1658
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Vic2008

Canal com base no desvio percentual do preço, com preenchimento colorido de fundo. A largura do canal é ajustada pelo desvio percentual.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.09.2010.

Fig.1 Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud

Fig.1 Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18199

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador GRFLeadingEdge.

PercentageCrossoverChannel_System PercentageCrossoverChannel_System

Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal PercentageCrossoverChannel.

RBVI_HTF RBVI_HTF

Indicador RBVI com recurso que altera o timeframe nos parâmetros de entrada.

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

Indicador RBVI (Índice de Vigor Relativo de Corretora) executado sob a forma de gráfico de colunas colorido.