Autor real: Vic2008

Canal com base no desvio percentual do preço, com preenchimento colorido de fundo. A largura do canal é ajustada pelo desvio percentual.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.09.2010.

Fig.1 Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud