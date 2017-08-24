Participe de nossa página de fãs
PercentageCrossoverChannel_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Vic2008
Canal com base no desvio percentual do preço, com preenchimento colorido de fundo. A largura do canal é ajustada pelo desvio percentual.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.09.2010.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18199
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador GRFLeadingEdge.PercentageCrossoverChannel_System
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal PercentageCrossoverChannel.
Indicador RBVI com recurso que altera o timeframe nos parâmetros de entrada.RBVI_Histogram
Indicador RBVI (Índice de Vigor Relativo de Corretora) executado sob a forma de gráfico de colunas colorido.