PercentageCrossoverChannel_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor: Vic2008
Der Kanal, der aufgrund der Prozentabweichung des Preises gegründet ist, welcher auch mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist. Die Breite des Kanals wird von der Prozentabweichung reguliert.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base auf mql4.com 07.09.2010 veröffentlicht.
Abb.1 Der Indikator PercentageCrossoverChannel_Cloud
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18199
