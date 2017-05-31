コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

統計 - MetaTrader 5のためのエキスパート

開始時間（時と分）が現在のバーの開始時間と等しいバーを解析します。以前の取引が負け取引であった場合は、ロットが増やされます。新しいバーでの（強制された）決済

OnTradeTransactionでのロットの増加 - EAは「市場エグジットタイプ」で約定します。約定で利益が得られた場合は、最初のロット値（"Lots"パラメータ）が使用されます。約定で損失があった場合はロットが増やされます。

決済逆指値。OnTradeTransaction。

入力：

  • Min Candle Height （ローソク足の最短の長さ、"0"でパラメータを無効化）
  • Lots（ロット）
  • Stop Loss（比布単位の決済逆指値）
  • Days of History（履歴に使われる日数）

EAは"Days of History" 日を検索します。見つかった強気バーのサイズが見つかった弱気バーのサイズを超える場合は、買い注文を出します。反対の場合は売り注文を出します。

統計

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18164

