Statistics

Analyse der Balken, deren Zeitpunkt der Eröffnung (Stunde und Minute) dem Zeitpunkt der Eröffnung des aktuellen Balkens gleich ist. Erhöhung der Lotgröße, wenn der vorherige Abschluss mit Verlust geschlossen wurde. Schließen (zwangsläufig) auf dem neuen Balken.

Die Erhöhung der Lotgröße erfolgt in OnTradeTransaction — es werden Trades vom Typ "Ausstieg aus dem Markt" geschnappt. Wenn der Abschluss gewinnbringend ist, wird der Lot auf den ursprünglichen Wert gesetzt (Parameter "Lots"), wenn der Abschluss verlustbringend ist, dann wird die Lotgröße erhöht.

Stop Loss. OnTradeTransaction.

Eingabeparameter:

Min Candle Height ("0" -> Parameter deaktiviert)

Lots

Stop Loss (in pips)

Days of History