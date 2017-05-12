und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Statistics - Experte für den MetaTrader 5
- 1083
Analyse der Balken, deren Zeitpunkt der Eröffnung (Stunde und Minute) dem Zeitpunkt der Eröffnung des aktuellen Balkens gleich ist. Erhöhung der Lotgröße, wenn der vorherige Abschluss mit Verlust geschlossen wurde. Schließen (zwangsläufig) auf dem neuen Balken.
Die Erhöhung der Lotgröße erfolgt in OnTradeTransaction — es werden Trades vom Typ "Ausstieg aus dem Markt" geschnappt. Wenn der Abschluss gewinnbringend ist, wird der Lot auf den ursprünglichen Wert gesetzt (Parameter "Lots"), wenn der Abschluss verlustbringend ist, dann wird die Lotgröße erhöht.
Stop Loss. OnTradeTransaction.
Eingabeparameter:
- Min Candle Height ("0" -> Parameter deaktiviert)
- Lots
- Stop Loss (in pips)
- Days of History
Die Suche erfolgt für "Days of History" Tage. Wenn die Größe der ermittelten bullischen Balken die Größe der ermittelten bärischen Balken übersteigt, dann eröffnen wir eine Buy-Position. Wenn umgekehrt — Sell eröffnen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18164
