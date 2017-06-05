Statistics(统计)

分析开启时间 (小时和分钟) 与当前柱的开启时间相同的柱。如果之前交易关闭后有亏损，手数会增加。在新柱上关闭 (强制)。

在 OnTradeTransaction 手数增加 — EA 抓住"市场退出类型"的交易。如果交易是获利的，就是用初始手数值 ("Lots" 参数). 如果交易亏损，手数就增加。

止损。OnTradeTransaction.

输入参数:

Min Candle Height(最小烛形高度,"0" -> 参数被禁用)

Lots(手数)

Stop Loss (止损，单位是 pips)

Days of History(历史中的天数)