Statistics(统计)

分析开启时间 (小时和分钟) 与当前柱的开启时间相同的柱。如果之前交易关闭后有亏损，手数会增加。在新柱上关闭 (强制)。
在 OnTradeTransaction 手数增加 — EA 抓住"市场退出类型"的交易。如果交易是获利的，就是用初始手数值 ("Lots" 参数). 如果交易亏损，手数就增加。
止损。OnTradeTransaction.
输入参数:
- Min Candle Height(最小烛形高度,"0" -> 参数被禁用)
- Lots(手数)
- Stop Loss (止损，单位是 pips)
- Days of History(历史中的天数)
EA搜索 "Days of History" 的天数，如果找到的上升柱的大小超过找到的下降柱的大小，我们就建立一个买入仓位。如果相反，就建立卖出仓位。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18164
Exp_Kolier_SuperTrend_X2
这是一个基于两个 Kolier_SuperTrend 指标信号的趋势交易系统。SHA512 + HMAC
很多交易者对在 MetaTrader 中直接操作 BTC-e 交易所很感兴趣，在交易所的 API 中, 需要通过 HMAC-SHA512 来确认参数有效性，再发送数据。SHA512 和 HMAC 计算的算法就在这个类中实现。
XMA_BB_Pivot_HTF
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。长方形是在任何时段的 XMA_BBx5_Cloud 指标的一个柱上的两个布林带通道值之间画出的。XMA_KLx5_Cloud
基于一个移动平均的两个 Keltner 通道，以彩色云的形式画出，并且在价格标签中显示最新数值。